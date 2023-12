Sportitalia, Palmeri assurdo: “E’ Lobotka che da’ un colpo d’anca a Lautaro”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia ed editorialista de L'Interista, ha una visione tutta sua di quanto è accaduto ieri al Maradona

TuttoNapoli.net

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia ed editorialista de L'Interista, ha una visione tutta sua di quanto è accaduto ieri al Maradona tra Inter e Napoli in merito alle decisioni arbitrali. Anche sul primo episodio, su cui tutti convengono circa l'errore di Massa e del VAR Marini, il collega va controcorrente e si esprime così:

"Non solo non era trattenuta di Lautaro. Ma vedo ora questo replay ed è perfino Lobotka che va a dargli colpo d’anca. 24 ore di polemiche assurde e strumentali. Se le fa il Napoli per carità ha tutto il diritto; ma i media, una roba da accattoni di consenso".