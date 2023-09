Sportmediaset: "La Spagna distrugge Kvara" ed i napoletani s'infuriano: "Giocava da solo?"

"La Spagna distrugge Kvara", si legge in un post social di Sportmediaset che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli.

"La Spagna distrugge Kvara", si legge in un post social di Sportmediaset che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. L'umiliazione della Georgia, sconfitta ieri per 7-1, ha comportato non poche critiche per la stella del Napoli che nulla ha potuto nella giornata no di tutta la squadra. "Mica giocava da solo", il messaggio ricorrente dei tifosi azzurri.