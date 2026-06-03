Video “Grazie mister”, i bambini di un istituto del Vomero salutano e ringraziano Conte: le immagini

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Antonio Conte, l'omaggio dei bambini di un istituto scolastico del Vomero: striscione, maglie azzurre e coro d'addio

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, per salutare Antonio Conte dopo la fine della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Un istituto scolastico del Vomero ha infatti deciso di rendere omaggio all'ormai ex tecnico azzurro con un'iniziativa che ha emozionato genitori e insegnanti. All'uscita dalle lezioni, tutti i bambini hanno indossato la maglia del Napoli, trasformando il cortile della scuola in una piccola curva azzurra. Un'immagine significativa che testimonia il legame creatosi tra Conte e la città, capace di coinvolgere anche i tifosi più giovani. Gli alunni hanno così trasformato il cortile dell'istituto in una sorta di mini stadio Diego Armando Maradona, tra colori azzurri, sorrisi e applausi.

Lo striscione e il coro dedicati all'ex allenatore azzurro

Al momento dell'uscita è comparso uno striscione bianco, sorretto tra due piccole aste, con una scritta semplice ma eloquente: "Grazie Conte", accompagnata da un grande cuore rosso disegnato con cura dai bambini. Gli alunni, tutti con indosso le maglie del Napoli - da quella di Maradona a quella di Di Lorenzo, passando per il numero 77 di Kvaratskhelia - hanno poi intonato un coro: "Ringraziamo il nostro mister con un bacio e s'adda veré". A dare il via al momento di festa è stata una maestra sulle note di Anema e Core, il brano della cantante e polistrumentista pugliese Serena Brancale diventato uno dei simboli musicali dell'ultima stagione azzurra grazie all'affetto dei tifosi partenopei.