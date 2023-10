Il consiglio di Iannicelli a Osimhen: "Festeggia le reti giovanotto, un giorno potresti pentirti"

"La dichiarazione avvocatile di Osimhen è ulteriore rumore per nulla".

Oggi con un post su Instagram, Victor Osimhen ha messo il punto sulla vicenda che l'ha interessato nell'ultima settimana. Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto sull'argomento tramite un tweet: "La dichiarazione avvocatile di Osimhen è ulteriore rumore per nulla. Zero sentimento e tante puntualizzazioni burocratiche. Festeggia le reti, giovanotto. Un giorno potresti pentirti di non aver esultato con la maglia azzurra".