Il deputato Nobili su Spadafora: "Perché con un solo contagiato vuole chiudere il calcio?"

Il deputato del partito di maggioranza "Italia Viva" Luciano Nobili ha pubblicato un messaggio dal proprio account Twitter riguardo al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Se in un supermercato una cassiera è positiva, non chiude il negozio. Se in Parlamento ci sono contagiati, non chiudono le istituzioni. E allora perché Spadafora anche con un solo contagiato vuole chiudere il calcio e quindi tutto lo sport italiano? Bisogna ripartire"

Se in un supermercato una cassiera è positiva, non chiude il negozio.

Se in Parlamento ci sono contagiati, non chiudono le istituzioni.

E allora perché #Spadafora anche con un solo contagiato vuole chiudere il calcio e quindi tutto lo sport italiano? Bisogna ripartire, #adesso. — Luciano Nobili (@lucianonobili) May 12, 2020