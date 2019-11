Il Liverpool annuncia sui social: "Sold out contro il Napoli"

Sale sempre più la temperatura in vista della gara di stasera tra Napoli e Liverpool. Come riportato dall'account Twitter della squadra inglese, sono terminati i biglietti per la gara di Champions contro gli azzurri. Ad Anfield ci sarà il pienone e attraverso i social, la dirigenza dei Reds invita chi non sarà in possesso del biglietto a non presentarsi allo stadio. Questo il tweet:

Tickets for tonight's #UCL tie are sold out. Supporters not in possession of a ticket are urged not to travel to Anfield.



Supporters in our Auto Cup Scheme are advised to check that they have a seat processed for our clash with Napoli.



