Il messaggio di Maradona: "Oggi vincemmo la Supercoppa. Mi dispiace che la società non lo ricordi"

Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare nel giorno del trentennale l'ultimo trionfo del suo Napoli, con un bellissimo messaggio pubblicato attraverso i suoi social: "Sono ancora in tempo. Oggi e` il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la societa` attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi. Forza Napoli sempre!!!".