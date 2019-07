Il Napoli distrugge Bargiggia su Twitter dopo gli insulti ad Ancelotti

"Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera...". Così il Napoli risponde su Twitter al giornalista Paolo Bargiggia che aveva attaccato su Twitter Carlo Ancelotti: "Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione", aveva scirtto Bargiggia.

Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera...😀 https://t.co/TcCimOT7zr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2019