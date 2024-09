Video Il Palermo omaggia Maradona: visita al Murale, c'è anche l'ex De Sanctis

Omaggio a Diego Armando Maradona. In attesa della sfida di questa sera valida per i sedicesimi di Coppa Italia, il Palermo omaggia Diego Armando Maradona andando in visita a Largo Maradona nell'ormai famosissimo murale. Presente anche l'ex portiere azzurro Morgan De Sanctis, oggi direttore sportivo del club rosanero.