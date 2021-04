"Il Parma segna perché CR7 non si sporca il faccino", bufera social sul portoghese

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha commentato su Twitter il momentaneo vantaggio del Parma contro la Juventus nel match in corso a Torino: "Cioè praticamente Brugman ha segnato perché Cristiano Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera. Ma non lo mettete se si deve sporcare il faccino". Tante sui social le critiche al portoghese che ancora una volta è colpevole di non coprire in barriera per paura dell'impatto col pallone.

Cioè praticamente Brugman ha segnato perché Cristiano Ronaldo è l’unico che non è saltato in barriera.

Ma non lo mettete se si deve sporcare il faccino — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 21, 2021