Il Roma, Scotto: "Osimhen? Mercato arabo chiude lunedì! Resta il dialogo aperto"

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato della vicenda Osimhen con un tweet sul suo profilo X: "Su Osimhen qualcuno dimentica che il mercato in Arabia chiude lunedì. C'è tempo per riallineare le idee e trovare la soluzione giusta. L'adrenalina del calciomercato ha portato a qualche esagerazione di troppo. Con certe cifre il ballo il gioco delle parti è inevitabile. Ma resta il dialogo aperto e volontà di trovare una soluzione favorevole per tutti".