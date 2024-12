Il Roma, Scotto: "Sostituzioni da capire, manovra lenta e con poca intensità"

Due sconfitte in meno di una settimana per il Napoli contro la Lazio e tante polemiche sia dopo la Coppa Italia che dopo la gara di ieri sera che è costata il primato in classifica. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il Napoli perde la testa in una partita tattica, sicuramente equilibrata, ma senza slanci. Troppo poco il palo sfiorato su calcio piazzato. La Lazio ha avuto più brillantezza nel momento decisivo della partita. Una sconfitta che non complica il cammino Champions e conferma la grande incertezza al comando della classifica. Cambi da capire e una manovra inaspettatamente lenta, con poca intensità. Ma forse dalla Coppa Italia poteva arrivare uno slancio che questa sera sarebbe servito".

