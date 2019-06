Il Roma, Scotto: "Tre i nomi per l'attacco del Napoli, ma sbagliato parlare di trattative"

Giovanni Scotto, collega de Il Roma, ha parlato su Twitter delle possibili evoluzioni del mercato in casa Napoli, soffermandosi in particolare sull'attacco: "Nomi per l'attacco che si possono accostare al Napoli, anche se non è il caso oggi parlare di trattative senza prima almeno una cessione importante: Lozano, Rodrigo e James Rodriguez. Sugli altri nomi che circolano non ci sono particolari riscontri".

