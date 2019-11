Il Roma - Silenzio stampa in nazionale: riguarda solo il Napoli, non altri temi o i social

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto ha condiviso un messaggio su Twitter in merito alle dichiarazioni di Elmas non autorizzate dal Napoli (leggi qui) facendo chiarezza sulle modalità per i giocatori impegnati con le nazionali: "Sul “richiamo” ad Elmas molte valutazioni sono errate. Il Napoli ha semplicemente disposto, tramite il silenzio stampa, di non parlare dell’attualità della squadra. Neanche dal punto di vista sportivo. Ma i calciatori possono usare i loro social e parlare di altri argomenti"

