Il saluto di Negro: "Grazie a tutti, ho trascorso bellissimi momenti. Napoli nel cuore"

La Primavera del Napoli s'è salvata e ora è tempo di bilanci. Lo ha fatto sui social l'attaccante Antonio Negro che su Instagram ha scritto: "Lo so che sembrerà scontato ma volevo fare un grosso ringraziamento a tutti... A partire dal mister che ha sempre creduto in me e nonostante fossi un fuori quota mi ha trasmesso tutti i suoi insegnamenti e competenze... Passando per i compagni con cui mi sono integrato e ho avuto l'opportunità di trascorrere momenti belli sia dentro che fuori dal campo... Infine lo staff che lavora dietro le quinte ma é una componente indispensabile per la crescita ficica e morale.Vi ricordo cosi.

Grazie a tutti...Napoli nel cuore".