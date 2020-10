Il solito Feltri: "Se nell'Italia non segna il negro, non andiamo da nessuna parte"

E' vergognoso l'ultimo post social di Vittorio Feltri dopo la partita dell'Italia: "Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte". Queste le sue parole con un'espressione razzista per indicare un giocatore di colore, chiaro il riferimento a Balotelli - ormai fuori dal giro - oppure a Kean. Il popolo del web è indignato ed è in rivolta per questa frase assolutamente da censurare.

Se nell’Italia non segna il negro non andiamo da nessuna parte. — Vittorio Feltri (@vfeltri) October 14, 2020