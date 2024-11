Il toccante messaggio della madre di Santo Romano dopo l'iniziativa prima di Napoli-Roma

Il Napoli, prima del fischio d'inizio del match contro la Roma, ha voluto fortemente un momento toccante, per ricordare Santo Romano, giovane portiere ucciso con un colpo di pistola nei giorni scorsi. Alex Meret ha donato una maglia a Mena De Mare, la mamma del ragazzo assassinato a San Sebastiano al Vesuvio. La signora Romano ha voluto poi ringraziare pubblicamente la società azzurra e il portiere friulano:

"Ringrazio vivamente Meret per aver donato la sua maglia a mio figlio e ringrazio calorosamente tutte quelle persone, quelle mamme e quei giovani che mi mandavano baci, cuori e applausi. Ho sentito tutto il vostro calore e tutta la vostra solidarietà ed è quello che in questo momento mi sta aiutando tanto. Con il dolore nel cuore e le lacrime agli occhi continuerò la mia battaglia per fare si che si abbia giustizia. Lo devo in primis a Santo e a tutti i ragazzi che vogliono godersi la vita con semplicità e a tutte quelle mamme che amano i propri figli e li seguono. Grazie a tutti siete la mia forza. Mamma Mena, la mamma di Santo".