In Argentina impazziscono per il Napoli, Diario Olè titola: "Oh mamma..."

L'autorevole quotidiano sportivo argentino Diario Olé ha celebrato il 3-0 del Napoli a La Spezia condividendo la grafica postata dalla Lega Serie A sui social.

L'autorevole quotidiano sportivo argentino Diario Olé ha celebrato il 3-0 del Napoli a La Spezia condividendo la grafica postata dalla Lega Serie A sui social. Sullo sfondo la foto di capitan Di Lorenzo e Osimhen, in basso il riepilogo dei marcatori: "Il Napoli è inarrestabile e si avvicina all'impresa raggiunta solo con Maradona. Ha battuto lo Spezia 3-0 in trasferta e ha ora 16 punti di vantaggio sulla prima diretta insegutrice, l'Inter! I neroazzurri hanno una partita in meno", ha scritto Diario Olé su Twitter dove ha anche lanciato in stampatello: "Oh mamma mamma mamma", citando lo storico coro dedicato dai tifosi azzurri a Diego Armando Maradona.