Incredibile Ronaldo, messaggio negazionista sui social: “I tamponi una stronzata”

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Covid-19 all'ultimo tampone effettuato. L'attaccante della Juventus - la persona più seguita al mondo sui social - ha sfogato la propria rabbia per dover saltare la sfida Champions contro il Barcellona, contestando i tamponi e strizzando così l'occhio ai negazionisti del Covid: "Mi sento bene e in forma. Il tampone è una stronzata!", si legge in un ulteriore commento, sbagliato e pericolosissimo in un periodo delicato come questo dove già le fake news ed il negazionismo si diffondono sfruttando la disinformazione. E già nelle scorse settimane la sorella dell'attaccante aveva definito il Covid la più grande frode dell'umanità.