Insigne festeggia sui social: “Vittoria da squadra vera! Testa alla prossima”

“Da squadra!!! VERA!!! Testa alla prossima… FORZA NAPOLI SEMPRE” ha scritto sui social il capitano del Napoli Lorenzo Insigne dopo la bella e convincente vittoria della sua squadra contro la Sampdoria. Due assist vincenti per Insigne, uno dei migliori dei suoi. Poker azzurro a Marassi e primato in solitaria in classifica.