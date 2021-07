Insigne MVP di Belgio-Italia, Osimhen senza parole: "Mamma mia!"

Tutti pazzi per Lorenzo Insigne. Dopo la straordinaria rete realizzata contro il Belgio, il numero 10 dell'Italia e capitano del Napoli viene celebrato in tutto il mondo. Anche la pagina '433' l'ha fatto, ricevendo il commento su Instagram di Victor Osimhen: "Mamma mia!", ha detto il centravanti nigeriano, senza parole per quanto fatto dal suo compagno di squadra.