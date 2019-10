Insigne su Twitter: "Che emozione incontrare Papa Francesco"

Giornata speciale quella di domenica per la nazionale di Mancini, che in Vaticano è stata accolta da Papa Francesco. Momento molto emozionante per tutto il gruppo azzurro, che Lorenzo Insigne ha così commentato su Twitter. "Una grande emozione, un grande onore incontrare Papa Francesco" ha scritto l'attaccante del Napoli.

Una grande emozione, un grande onore incontrare Papa Francesco. 🙏 @azzurri pic.twitter.com/qoWJqx0yWp — Lorenzo Insigne (@Lor_Insigne) October 14, 2019