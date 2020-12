Inter, Young esulta dopo la vittoria col Napoli: "Gara dura, tre punti importanti"

"Partita dura" quella disputata ieri dall'Inter contro il Napoli tra le mura nerazzurre del Meazza, dove la squadra di Conte è riuscita a conquistare "tre grandi punti", come afferma Ashley Young, fondamentali per la classifica e per il cammino verso lo scudetto. Milan a -1, complice il passo falso di Genova e una fiducia che torna a crescere.