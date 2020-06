Ironia dai social: "Orsato ha ammonito Pjanic con due anni di ritardo"

I tifosi non dimenticano: due anni fa, in Inter-Juve, Orsato non cacciò il secondo giallo per Pjanic per un brutto fallo su Rafinha. Lo avesse fatto, forse il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Chi può dirlo. Di sicuro, quell'episodio clamoroso fece scalpore. Oggi l'arbitro ha ammonito il centrocampista della Juventus e sui social i tifosi del Napoli, ironici come sempre, si sono scatenati: "Lo ha ammonito con due anni di ritardo" tra i messaggi più comuni e simpatici.