Juan Jesus: "Bravi tutti. Ora archiviamo in fretta e subito al lavoro per la prossima"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Partita number Juan per me in stagione. Clean sheet e 3 punti. Bravi tutti. Ora archiviamo in fretta e subito al lavoro per la prossima. Jamm ja!". Questo il commento su Instagram del difensore azzurro Juan Jesus dopo la vittoria di oggi contro lo Spezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)