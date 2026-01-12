Juan Jesus: "Carattere, fame e identità. Dimostrato perché abbiamo il tricolore sulle maglie"

Oggi alle 04:00Dai social
di Antonio Noto

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato sul proprio account Instagram il 2-2 nel big match di San Siro contro l'Inter: "Carattere, fame e identità.
Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta il motivo per cui abbiamo il tricolore cucito sulle nostre maglie.

Forza Napoli Sempre!".