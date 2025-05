Juan Jesus contro un post Serie A: "Ma lo spazio a noi altri difensori? Io ho 'giocato' solo a Verona..."

Juan Jesus contro un post della Lega Serie A. Il canale ufficiale del campionato italiano ha celebrato il Napoli, puntando i riflettori sulla difesa: la migliore in Italia e anche in Europa. Ma nella grafica sono presenti solo Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. I titolari.

Una cosa che non è andata giù a Juan Jesus, che ha commentato così il post: "Ma uno spazio per Scuffet, Mazzocchi, Spinazzola, Marin? Non dico io, perché ho "giocato" solo contro il Verona all'andata. Le altre partite c'era mio fratello gemello. Chiedo solo per un amico, niente di serio".