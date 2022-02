Juan Jesus: “Il Napoli non ci sta a perdere e lotta. Ora recuperiamo e pensiamo al Barça”

Al termine del pareggio tra Cagliari e Napoli, ottenuto in rimonta dagli azzurri grazie alla rete di Osimhen, Juan Jesus ha espresso il suo pensiero sui social: “Partita non semplice. Ma questo Napoli non ci sta a perdere e lotta nelle difficoltà. Ora recuperiamo e pensiamo al Barcellona”. Di seguito lo scatto postato su Instagram.