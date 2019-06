Kiss Kiss, De Luca su Insigne: "Ha sempre preso i fischi, a prescindere dal modulo! Qui non lo aiuta nessuno..."

Lorenzo Insigne sempre a far discutere. Grande attenzione sulla punta del Napoli dopo il gran gol segnato in Nazionale, tema che il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Diego De Luca affronta così su Twitter: "Purtroppo, a Napoli Insigne ha preso fischi quando c'era Benitez, poi con Sarri, poi con Ancelotti. Quindi, eviterei di parlare di problematiche relative al modulo o alla posizione in campo. Piuttosto, parlerei di momenti: durante i suoi no, qui non lo aiuta nessuno".

