Kosovo promosso in Lega B di Nations, Rrahmani esulta: "Orgoglioso! Ora altri successi!"

Impresa del Kosovo, che vince 3-1 in Islanda e viene promosso nella Lega B di Nations League. Esulta sui social il difensore del Napoli Amir Rrahmani, in campo per l'intero match che ha visto trionfare i kosovari.

Rrahmani posta un foto di gruppo nello spogliatoio con in compagni di nazionale su Instagram, scrivendo: "7 anni fa iniziavo la mia strada per la Nations League in Lega D, e oggi dopo questa storica vittoria siamo in B. Orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra. Altri successi ci aspettano".