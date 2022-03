Koulibaly commosso: "Grazie senegalesi. Un'atmosfera indimenticabile"

Il capitano senegalese, Kalidou Koulibaly ha voluto ringraziare sui social tutto il suo popolo per il supporto ricevuto.

Il Senegal è in festa per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, ottenuta ieri dopo la vittoria ai rigori contro l'Egitto. Il capitano senegalese, Kalidou Koulibaly ha voluto ringraziare sui social tutto il suo popolo per il supporto ricevuto. Queste le parole del difensore su Twitter: "Grazie senegalesi Un'atmosfera, uno stadio, una squadra, una famiglia… Indimenticabile Senegal. Ti amo".