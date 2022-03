Qatar 2022, Il Senegal batte di nuovo l'Egitto ai rigori e vola ai Mondiali: Koulibaly sbaglia il primo penalty

Il Senegal di Kalidou Koulibaly batte l'Egitto 3-1 ai calci di rigore nel playoff di ritorno e si qualifica ai prossimi Mondiali.

Il Senegal di Kalidou Koulibaly batte l'Egitto 3-1 ai calci di rigore nel playoff di ritorno e si qualifica ai prossimi Mondiali. Il Senegal sblocca subito il match al 3' con Boulaye Dia, che approfitta di un errore in uscita della difesa egiziana e batte El Shenawy. Il punteggio non cambia e dopo l'1-0 dell'andata si va ai tempi supplementari e poi, così come nella finale di Coppa d'Africa, ai calci di rigore. La lotteria dei rigori parte incredibilmente con gli errori dei due capitani, Koulibaly colpisce la traversa e Salah la spara la palla altissima, e di Ciss e Zizo. L'ultimo tiro spetta a Mané, che dal dischetto non sbaglia e regala al Senegal la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.