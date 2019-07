Koulibaly esulta: "Qualificazione per la gioia della nostra gente"

Vittoria netta per il Senegal che, battendo il Kenia, ha superato la fase a gironi della Coppa d'Africa. Ad esultare attraverso Twitter anche il difensore azzurro Kalidou Koulibaly: "Sentiamo l’affetto della nostra gente: la qualificazione è per la loro e la nostra gioia. Ora subito al lavoro, concentrati, per la prossima sfida".

We feel the love from our people: this qualification is for their joy and for ours.



🇰🇪 #KENSEN 0-3 🇸🇳