Koulibaly felice sui social: "Napoli meritava una vittoria bella come questa"

Grande prestazione di Kalidou Koulibaly, che nel 4-0 rifilato dal Napoli alla Lazio, non ha fatto toccare la palla al bomber biancoceleste Ciro Immobile. Il difensore azzurro ha esultato per la bellissima vittoria, scrivendo sui propri social: "Sono felice. Napoli meritava una vittoria bella come questa".

Sono felice.

Napoli meritava una vittoria bella come questa.



Je suis heureux.

Napoli méritait une belle victoire comme celle-ci.



I am happy.

Napoli deserved a beautiful win like this one.



November 28, 2021