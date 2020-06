Koulibaly sui social: "La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto. Interpretato bene una gara difficile"

Kalidou Koulibaly è stato sicuramente tra i migliori in campo nella gara del Bentegodi contro il Verona. L'azzurro ha commentato su Twitter la bella vittoria del Napoli per 2-0: "La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto. Abbiamo interpretato benissimo una partita difficile. Felice per il ritorno in campo di Ghoulam"