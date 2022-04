Koulibaly sui social: "Tre punti importantissimi su un campo difficile"

Kalidou Koulibaly, bersagliato da beceri insulti razzisti al termine di Atalanta-Napoli, ha commentato sui social la vittoria fondamentale di Bergamo che lancia gli azzurri al primo posto in classifica: "Tre punti importantissimi su un campo difficile".

Trois points très importants sur un terrain difficile



Three very important points against a difficult side #KK #ForzaNapoliSempre ️ #AtalantaNapoli 1-3 #SerieA pic.twitter.com/nv1t1j911w