Kvara cuore d'oro, la nobile dedica per la giovane connazionale: "E' per te piccola eroina"

Khvicha Kvaratskhelia si è resto protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Marita Meparishvili, una ragazzina di 13 anni (futura tennista) morta per folgorazione in una fontana nel centro di Tbilisi lo scorso 13 ottobre. Per ricordare la giovane vittima l’attaccante del Napoli ha sfoggiato durante la partita vinta per 3-2 contro il Bologna un polsino con scritto il suo nome e il simbolo dell’infinito. Lo stesso georgiano ha dedicato la vittoria alla sfortunata connazionale, scrivendo su Instagram: "Questa giornata è stata per te piccola eroina georgiana".