Foto Kvara dj e rito di benvenuto per i nuovi: da Buongiorno a Rafa marin, tutti al karaoke

Nella serata di ieri, dopo l'amichevole con il Brest e in occasione del compleanno di Antonio Conte, il Napoli si è divertito con la musica nel suo quartier generale. Alla consolle un dj speciale, Khvicha Kvaratskhelia, come emerge dalle immagini pubblicate dal club azzurro sui social.

Dalle stesse immagini si evince anche che per i nuovi ò stata la volta buona per sostenere il rito di benvenuto. Tutti con il microfono, da Buongiorno a Rafa Marin, ma anche Folorunsho, Cheddira e Caprile (che lo scorso anno non erano in organico, pur essendo di proprietà della società partenopea). Di seguito il post.