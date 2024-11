Kvara la mette all'incrocio! Il gioiello azzurro sfiora l'eurogol con la Georgia

Khvicha Kvaratskhelia non è riuscito a timbrare il cartellino nella gara di oggi della Georgia contro l'Ucraina, ma ci è andato vicinissimo. Con una pennellata forte e precisa con il destro, dal vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, il gioiello del Napoli ha sfiorato l'eurogol trovando solo l'incrocio dei pali.

La sua prestazione è stata comunque esaltata dai media georgiani e non solo: "Khvicha Kvaratskhelia contro l'Ucraina: 95 minuti giocati, 66 palloni toccati, 5 passaggi chiave, 6 tiri, 1 traversa, 6 dribbling riusciti su 9. Pareggio 1-1, bella partita di Kvara nei contenuti e buon punto preso, la Georgia finirà 2a alla fine di questa giornata". Di seguito il video

🇬🇪🇺🇦Kvaratskhelia inches away from scoring an absolute banger!pic.twitter.com/iaHIs9ibJx