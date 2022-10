Kvara orgoglio nazionale, l'ambasciata georgiana in Italia: "È già nella storia della Serie A"

Anche l'ambasciata georgiana in Italia, via social, ha voluto porre in risalto lo straordinario avvio di stagione dell'attaccante in maglia Napoli

In un post su facebook si è scrive: "Sapevi che… Khvicha Kvaratskhelia è già entrato nella storia della Serie A? A seguito del gol e dei due assist realizzati nella partita con il Sassuolo, il calciatore del Napoli risulta il terzo giocatore con il miglior impatto di sempre nelle prime dodici partite giocate nella massima Serie italiana. Il dato riguarda le azioni da gol nell’ambito delle quali il suo contributo è risultato decisivo (nel caso del georgiano, ben 11, con 6 gol e 5 assist, non contando le realizzazioni in Champions League). Solo Diego Milito e Cristiano Ronaldo avevano fatto sinora meglio, sebbene in età più avanzata. I nostri complimenti al giovane talento georgiano per le straordinarie giocate e per questo prestigioso risultato".