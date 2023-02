Kvara show, anche Deulofeu pazzo di lui: "Il migliore in Serie A, rispetto!"

Arriva anche il riconoscimento di Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, per Khvicha Kvaratskhelia. Lo spagnolo, accostato la scorsa estate anche al Napoli, si esprime così su Twitter: "Kvara è il miglior giocatore del campionato fin qui. Rispetto".

Kvara best player in the league so far.

RESPECT⭐️