Kvara si sposa in estate, la conferma di papà Badri: "Accogliamo la loro decisione"

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha Kvaratskhelia, conferma la notizia che l'attaccante del Napoli si sposterà in estate con la sua Nitsa

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha Kvaratskhelia, conferma sui social la notizia che l'attaccante del Napoli si sposterà in estate con la sua Nitsa: "Confermo che Khvicha si è fidanzato. E hanno deciso di sposarsi. Non sono più giovani, decidono loro, noi accogliamo ogni decisione. Grazie a tutti per aver condiviso la nostra gioia".