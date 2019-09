L'algerino Halliche saluta la nazionale, il messaggio di Ghoulam: "Sarai un esempio per tutti"

Rafik Halliche saluta la nazionale. Il giocatore algerino della Moreirense lascia così i suoi connazionali e compagni di squadra a soli 33 anni. Uno di questi, l'azzurro Faouzi Ghoulam, gli ha dedicato un messaggio sui social: "È stato un grande onore per me aver giocato al fianco di Rafik Halliche, un uomo dal cuore grande. Sarai un esempio per tutti noi. Ti auguro successo per il resto della tua carriera e in tutto ciò che farai".

Ça été un immense honneur pour moi d’avoir joué aux côtés de Rafik Halliche, homme au grand cœur, Tu auras été un exemple pour nous tous.

Je te souhaite une pleine réussite pour la suite de ta carrière et dans tout ce que tu entreprends #Algérie 🇩🇿 #LesZhommes pic.twitter.com/SNWEVe64sy — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) September 9, 2019