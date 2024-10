L'Empoli si congratula con l'ex Di Lorenzo: "Complimenti per la prima doppietta, ci vediamo domenica"

L'Empoli, avversario del Napoli nel lunch match della nona giornata di Serie A, si complimenta su X con il capitano azzurro ed ex giocatore empolese Giovanni Di Lorenzo per la doppietta in Nazionale contro Israele: "Complimenti Giovanni per la prima doppietta con gli Azzurri, ci vediamo domenica al Castellani Computer Gross Arena".