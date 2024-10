Foto L'ex Roma Candela in visita a Largo Maradona: "Anche grazie a te amo il calcio"

vedi letture

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, è a Napoli e ha colto l'occasione per andare a fare visita al murale di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. "Anche grazie a te amo il calcio", scrive l'ex esterno francese su Instagram, pubblicando proprio uno scatto a Largo Maradona. Candela ha poi rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Sono a Napoli ed il minimo che potessi fare era omaggiare Diego al murale. Ho parlato con la gente lì, è stato emozionante. Diego Armando Maradona resta il più grande di tutti, ciò che ha fatto per il calcio resterà vivo per sempre. Lo conobbi in una gara di beneficenza a Roma ed oggi sono tornato a salutarlo. Conte? Insegna calcio e sa gestire gli spogliatoi”.