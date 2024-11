L'incredibile storia di Italo: tifoso del Pompei che si è fatto 1300 km da solo per seguire la squadra

Italo e una storia diventata virale: 1300 km da solo per seguire il Pompei in trasferta. A riportare la vicenda è il profilo Instagram di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella che vi raccontiamo oggi è la magnifica storia di Italo, tifosissimo del Pompei che gioca in Serie D. “I miei amici non riuscivano a venire, ma io non posso mai mancare” - queste le parole del ragazzo che, da solo, ha ben deciso di farsi 1300 km andata e ritorno per seguire la trasferta contro il Ragusa".