L’interista Biasin ammette: “Inter orrenda, stanca e supponente non fa rima con Scudetto”

Serata di grande festa al Franchi con la Fiorentina che batte 3-0 l'Inter nel recupero della 14^ giornata di Serie A.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto tifoso interista, si è espresso così su X al termine del match: “Un’Inter orrenda, stanca e irriconoscibile viene travolta da una Fiorentina ridotta ai minimi termini e comunque molto più affamata e sul pezzo. Partita persa prima ancora di scendere in campo e nerazzurri per una volta supponenti. E "supponenti" non fa mai rima con scudetto”.