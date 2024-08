La bomba di Palmeri: "Pare che Skriniar abbia fatto la telefonatina a Conte"

Milan Skriniar è attualmente fuori rosa dal Paris Saint Germain, l'ex difensore dell'Inter non solo ha perso il posto da titolare ma non è stato mai convocato da Luis Enrique in questo inizio di stagione.

Alcuni rumors di mercato indicano lo slovacco, campione d'Italia con l'Inter di Antonio Conte, come un possibile obiettivo del Napoli negli ultimi giorni di mercato. Magari come contropartita in una trattativa last minute con il Psg per la cessione di Victor Osimhen. Intanto Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, rivela su X: "Pare che Skriniar abbia fatto la telefonatina ad Antonio Conte".