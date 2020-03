La Bundesliga non si ferma, Thiago Alcantara: "Siete pazzi, tornate alla realtà"

Il prossimo turno di Bundesliga si giocherà, come da programma. Poi partirà la sospensione fino al 2 aprile. Così è stato deciso e così sarà salvo rettifiche. Decisione che ha fatto infuriare il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara che ha condiviso un post sui social lanciando un appello alle federazione tedesca: "Siete matti. Per favore, smettete di fare gli stupidi e tornate alla realtà. Siao onesti, ci sono cose che sono molto più importanti di qualsiasi sport"

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.