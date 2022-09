La Champions presenta Kvaratskhelia sui social: “Anche noto come Kvaradona”

"Kvaratskhelia. Also known as Kvaradona" scrive sui social l'account ufficiale della Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Kvaratskhelia. Also known as Kvaradona" scrive sui social l'account ufficiale della Champions League. Così viene presentato il talento georgiano col paragone con Diego, conferma ulteriore del fatto che i suoi gol ormai fanno notizia anche in Europa.